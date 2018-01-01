Wink
Фильмы
Приключения муми-троллей. Наша строгая соседка
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения муми-троллей. Наша строгая соседка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения муми-троллей. Наша строгая соседка»

Режиссёры

Хироси Саито

Хироси Саито

Hiroshi Saito
Режиссёр
Ёрифуса Ямагути

Ёрифуса Ямагути

Yorifusa Yamaguchi
Режиссёр
Масаюки Кодзима

Масаюки Кодзима

Masayuki Kojima
Режиссёр

Актёры

Мика Канаи

Мика Канаи

Mika Kanai
АктрисаFloren
Рэи Сакума

Рэи Сакума

Rei Sakuma
АктрисаLittle My
Икуко Тани

Икуко Тани

Ikuko Tani
АктрисаMoominmama
Акио Оцука

Акио Оцука

Akio Ootsuka
АктёрMoominpapa
Минами Такаяма

Минами Такаяма

Minami Takayama
АктрисаMoomintroll
Рюсэй Накао

Рюсэй Накао

Ryusei Nakao
АктёрSniff
Такэхито Коясу

Такэхито Коясу

Takehito Koyasu
АктёрSnufkin
Эмико Сиратори

Эмико Сиратори

Emiko Shiratori
АктрисаNarrator
Минору Яда

Минору Яда

Minoru Yada
АктёрHemulen
Хироко Маруяма

Хироко Маруяма

Hiroko Maruyama
АктрисаStinky

Сценаристы

Ёрифуса Ямагути

Ёрифуса Ямагути

Yorifusa Yamaguchi
Сценарист

Продюсеры

Юдзи Миясита

Юдзи Миясита

Yuji Miyashita
Продюсер
Манабу Тамура

Манабу Тамура

Manabu Tamura
Продюсер

Художники

Ясухиро Накура

Ясухиро Накура

Yasuhiro Nakura
Художник
Такаси Накамура

Такаси Накамура

Takashi Nakamura
Художник

Монтажёры

Сатико Мики

Сатико Мики

Sachiko Miki
Монтажёр
Сэидзи Морита

Сэидзи Морита

Seiji Morita
Монтажёр
Масаки Сакамото

Масаки Сакамото

Masaki Sakamoto
Монтажёр

Операторы

Хисао Сираи

Хисао Сираи

Hisao Shirai
Оператор