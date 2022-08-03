Wink
Приключения муми-троллей. Дух лампы

Приключения муми-троллей. Дух лампы (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Tanoshî Mûmin Ikka
Аниме23 мин0+

О фильме

Больше всего на свете Муми-тролль любит приключения! Даже если они страшные и опасные. А как же иначе? Ведь рядом с ним всегда множество друзей! Будь то поиски жемчужин на морском дне, прогулки по горным кручам или путешествие на край света, обитатели Муми-дола примут участие в любой веселой затее. Муми-тролль, Снусмумрик, Снифф, фрекен Снорк и многие другие — в замечательном мультсериале по мотивам чудесных сказок Туве Янссон!

Страна
Япония
Жанр
Аниме
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

