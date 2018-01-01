Приключения медвежонка Садко (фильм, 1990) смотреть онлайн

Фильм-реклама. Увлекательно и с юмором он рассказывает о путешествии по СССР группы туристов из небольшого европейского города. Туристов в пути сопровождает веселый и гостеприимный медвежонок Садко. Авторы знакомят зрителей с различными уголками Союза.



