Приготовьтесь, будет громко (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, It Might Get Loud
Документальные, Концерты93 мин12+
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Сюжет
Документальный фильм об искусстве игры на электрогитаре с участием Джимми Пейджа из Led Zeppelin, Эджа из U2 и Джека Уайта из White Stripes. В кульминации картины музыканты соберутся вместе, чтобы исполнить самые известные партии из произведений коллективов друг друга. Будет громко!
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКонцерты, Документальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb