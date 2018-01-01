WinkФильмыПриглашение на свадьбуАктёры и съёмочная группа фильма «Приглашение на свадьбу»
Актёры и съёмочная группа фильма «Приглашение на свадьбу»
Актёры
АктёрSatyendra Mishra 'Sattu'
Раджкумар РаоRajkummar Rao
АктрисаAarti Shukla
Харбанда КритиKharbanda Kriti
АктёрJugal Kishore Mishra
К.К. РэйнаK.K. Raina
АктрисаMrs. Shanti Mishra
Алка ЭминAlka Amin
АктёрMahesh- Sattu's Maama
Випин ШармаVipin Sharma
Актёр
Говинд НамдевGovind Namdeo
АктрисаMrs. Manju Shukla
Навни ПарихарNavni Parihar
АктёрJogi- Aarti's Maama