Приглашение на свадьбу
Актёры и съёмочная группа фильма «Приглашение на свадьбу»

Актёры

Раджкумар Рао

Rajkummar Rao
АктёрSatyendra Mishra 'Sattu'
Харбанда Крити

Kharbanda Kriti
АктрисаAarti Shukla
К.К. Рэйна

K.K. Raina
АктёрJugal Kishore Mishra
Алка Эмин

Alka Amin
АктрисаMrs. Shanti Mishra
Випин Шарма

Vipin Sharma
АктёрMahesh- Sattu's Maama
Говинд Намдев

Govind Namdeo
Актёр
Навни Парихар

Navni Parihar
АктрисаMrs. Manju Shukla
Манодж Пахва

Manoj Pahwa
АктёрJogi- Aarti's Maama

Сценаристы

Камал Пандеу

Kamal Pandey
Сценарист

Продюсеры

Винод Баччан

Vinod Bachchan
Продюсер

Композиторы

Ананд Радж Ананд

Anand Raj Anand
Композитор