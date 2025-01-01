Преступник (фильм, 2025) смотреть онлайн

Когда человек, отсидев большой срок ни за что, вдруг выходит на свободу, на его адаптацию к жизни весьма интересно смотреть. «Преступник» — психологический триллер, построенный на хрупкой грани между виной и невиновностью.



После 27 лет заключения Джек выходит на свободу, оправданный новыми доказательствами, но не общественным мнением. Возвращение мужчины в родной город совпадает с новым убийством, зеркально повторяющим старое дело. Джек пытается начать жизнь заново, но прежние союзники начинают сомневаться в нем. Фильм методично меняет оптику: сочувствие к Джеку оборачивается новыми подозрениями, и тучи над головой экс-заключенного сгущаются...



«Преступник» — фильм, который играет со зрителем, предлагая собрать пазл из полуправд и субъективных воспоминаний. Триллер не показывает сами преступления, но мастерски нагнетает ощущение постоянной угрозы. Финал удивляет, приглашая зрителей самим сделать выводы относительно природы преступлений и человеческих предрассудков.

