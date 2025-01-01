Преступник (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда человек, отсидев большой срок ни за что, вдруг выходит на свободу, на его адаптацию к жизни весьма интересно смотреть. «Преступник» — психологический триллер, построенный на хрупкой грани между виной и невиновностью.
После 27 лет заключения Джек выходит на свободу, оправданный новыми доказательствами, но не общественным мнением. Возвращение мужчины в родной город совпадает с новым убийством, зеркально повторяющим старое дело. Джек пытается начать жизнь заново, но прежние союзники начинают сомневаться в нем. Фильм методично меняет оптику: сочувствие к Джеку оборачивается новыми подозрениями, и тучи над головой экс-заключенного сгущаются...
«Преступник» — фильм, который играет со зрителем, предлагая собрать пазл из полуправд и субъективных воспоминаний. Триллер не показывает сами преступления, но мастерски нагнетает ощущение постоянной угрозы. Финал удивляет, приглашая зрителей самим сделать выводы относительно природы преступлений и человеческих предрассудков.
Рейтинг
- РРРежиссёр
Рич
Ронат
- КМАктриса
Кэролин
Мигнини
- МНАктёр
Майкл
Наизу
- ДКАктриса
Джеси
Кинг
- МДАктёр
Майкл
Демпси
- ЛМАктриса
Лаура
МакЛохлин
- ЭМАктриса
Эми
Мотта
- ДДАктёр
Джеймс
Донован
- РУАктёр
Ричард
Уайтен
- РОАктёр
Рон
Орбах
- ДДСценарист
Джеймс
Донован
- РРСценарист
Рич
Ронат
- ДКПродюсер
Джеси
Кинг
- БГПродюсер
Брайан
Гросс
- ДДПродюсер
Джеймс
Донован
- ДЛКомпозитор
Джейсон
Лазарус