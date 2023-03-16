Преподы на всю голову (фильм, 2022) смотреть онлайн

5.92022, Преподы на всю голову
Безбашенная комедия о школе, ставшей штаб-квартирой для шпионской ячейки, и двух агентах, выдающих себя за учителей. Агенты Бедров и Паширов провалили последнюю операцию, и теперь им нужно выслужиться перед начальством — иначе им грозит увольнение. Новое задание поначалу кажется простейшим: внедриться под видом учителей в обычную школы(у) и выявить среди ее администрации иностранных агентов. Оказывается, что иметь дело с детьми нелегко, а сама школа не спешит раскрывать свои тайны.
Режиссёр
Ерзия
Ертлес
Актёр
Виктор
Лебедев
Актёр
Антон
Белов
Актриса
Мира
Альбор
Актриса
Светлана
Акуневич
Актёр
Михаил
Кочетков
Актриса
Любовь
Кириллова
Актёр
Виктор
Шашков
Актриса
Елизавета
Опенько
Актриса
Софья
Мостовая
Актриса
Ирина
Ратникова
Сценарист
Ерзия
Ертлес
Сценарист
Вячеслав
Ширяев
Сценарист
Эдуард
Земцов
Сценарист
Тагир
Мингазов
Продюсер
Вячеслав
Ширяев
Продюсер
Кристина
Волошина
Продюсер
Илияна
Златанова
Продюсер
Кристина
Лик
Актриса дубляжа
Ольга
Чаплыгина
Актриса дубляжа
Эва
Оносова
Актриса дубляжа
Александра
Николаева
Художница
Анастасия
Фертик
Монтажёр
Алиса
Петрова
Монтажёр
Вячеслав
Ширяев
Оператор
Илья
Бобровский
Композитор
Олег
Берков-Синюков