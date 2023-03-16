Преподы на всю голову (фильм, 2022) смотреть онлайн

Безбашенная комедия о школе, ставшей штаб-квартирой для шпионской ячейки, и двух агентах, выдающих себя за учителей. Агенты Бедров и Паширов провалили последнюю операцию, и теперь им нужно выслужиться перед начальством — иначе им грозит увольнение. Новое задание поначалу кажется простейшим: внедриться под видом учителей в обычную школы(у) и выявить среди ее администрации иностранных агентов. Оказывается, что иметь дело с детьми нелегко, а сама школа не спешит раскрывать свои тайны.

