Прекрасный день (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Beautiful Day
Комедия3 мин18+

О фильме

Элоиза - перед нелeгким женским выбором: полон шкаф вещей и нечего надеть. А ведь она отправляется на перовое свидание, и к делу надо подойти ответственно. Но, кажется, сама судьба против того, чтобы девушка произвела впечатление на своего воздыхателя.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

5.9 IMDb