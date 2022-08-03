Преимущества путешествий поездами (фильм, 2019) смотреть онлайн

Импозантный мужчина в поезде знакомится с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики – истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи», но оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.

