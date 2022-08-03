Преимущества путешествий поездами
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Преимущества путешествий поездами

Преимущества путешествий поездами (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.62019, Ventajas de viajar en tren
Криминал, Комедия99 мин18+

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О фильме

Импозантный мужчина в поезде знакомится с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики – истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи», но оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.

Страна
Испания, Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Преимущества путешествий поездами»