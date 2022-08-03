Преимущества путешествий поездами (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.62019, Ventajas de viajar en tren
Криминал, Комедия99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Импозантный мужчина в поезде знакомится с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики – истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи», но оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АМРежиссёр
Аритс
Морено
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- ПКАктриса
Пилар
Кастро
- Актёр
Эрнесто
Альтерио
- КГАктёр
Ким
Гутьеррес
- БКАктриса
Белен
Куэста
- МГАктриса
Макарена
Гарсия
- ХГАктёр
Хавьер
Годино
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- СМАктриса
Стефани
Маньен Велла
- ЖМАктёр
Жильбер
Мелки
- ХГСценарист
Хавьер
Гульон
- АОСценарист
Антонио
Орехудо Утрийя
- ИГПродюсер
Иван
Гордон
- МСХудожник
Микель
Серрано
- РЛМонтажёр
Рауль
Лопес
- ХАОператор
Хавьер
Агирре