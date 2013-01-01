Правила жизни французского парня (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Эми Мински разведена и деморализована, и ее перспективы на будущее весьма малообещающи. В возрасте 35 лет ей приходится вернуться в родительский дом. В тот момент, когда ожидание любви становится нестерпимо, и депрессия подходит близко, на горизонте появляется самоуверенный прекрасный 19-летн�ий юноша. Он разжигает в Эми тлевший фитилек страсти и неожиданно освещает возможный путь к самопознанию.



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