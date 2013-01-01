Правила жизни французского парня (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Libre et assoupi
Комедии89 мин18+
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Сюжет
Эми Мински разведена и деморализована, и ее перспективы на будущее весьма малообещающи. В возрасте 35 лет ей приходится вернуться в родительский дом. В тот момент, когда ожидание любви становится нестерпимо, и депрессия подходит близко, на горизонте появляется самоуверенный прекрасный 19-летн�ий юноша. Он разжигает в Эми тлевший фитилек страсти и неожиданно освещает возможный путь к самопознанию.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БГРежиссёр
Бенжамен
Гедж
- БЛАктёр
Батист
Лекаплен
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- ФМАктёр
Феликс
Моати
- Актёр
Дени
Подалидес
- ИКАктриса
Изабель
Канделье
- ЖБАктёр
Жан-Ив
Бертело
- СБАктриса
Сулиан
Брахим
- ДБАктёр
Давид
Байот
- ЛШАктриса
Лу
Шовен
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- БГСценарист
Бенжамен
Гедж
- ЖКПродюсер
Жан
Коттен
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ЛТПродюсер
Лорен
Тайеб
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи