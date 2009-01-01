Поворот винта (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

ХХ век, сразу после Первой мировой войны. Молодая женщина в тюремном платье вспоминает о жутких и необъяснимых событиях, случившихся во время ее работы гувернанткой и приведших к трагедии. Приехав в уединенное английское поместье, Энн знакомится со своими воспитанниками. Однако вскоре молод�ая гувернантка понимает, что красота и покой — только фасад, за которым таится зло.



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