Поворот винта (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Поворот винта
Ужасы88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
ХХ век, сразу после Первой мировой войны. Молодая женщина в тюремном платье вспоминает о жутких и необъяснимых событиях, случившихся во время ее работы гувернанткой и приведших к трагедии. Приехав в уединенное английское поместье, Энн знакомится со своими воспитанниками. Однако вскоре молод�ая гувернантка понимает, что красота и покой — только фасад, за которым таится зло.
Поворот винта смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.