Поворот не туда 6 (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.32014, Wrong Turn 6: Last Resort
Ужасы86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В поисках внезапного и таинственного наследства, Дэнни и его друзья оказываются в Хобб Спрингс, на заброшенном курорте в горах Западной Вирджинии. Вскоре Дэнни узнает, что его родственники, которых он никогда не знал, вели довольно странный образ жизни, основывающийся на каннибализме.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ВМРежиссёр
Валерий
Милев
- ЭААктёр
Энтони
Айлотт
- КДАктёр
Крис
Джарвис
- АЗАктриса
Акилла
Золл
- СКАктриса
Сэди
Кац
- РСАктёр
Ролло
Скиннер
- БЭАктёр
Билли
Эшворт
- ГБАктёр
Гарри
Белчер
- ДГАктёр
Джо
Гаминара
- РПАктриса
Роксанна
Паллетт
- РПАктёр
Радослав
Парванов
- ФХСценарист
Фрэнк
Х. Вудворд
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- ФДПродюсер
Филлип
Дж. Рот
- ДКПродюсер
Джон
Каппилла
- ДАМонтажёр
Дон
Адамс
- КФКомпозитор
Клод
Фойзи