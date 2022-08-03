Поворот не туда 6
Wink
Фильмы
Поворот не туда 6

Поворот не туда 6 (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.32014, Wrong Turn 6: Last Resort
Ужасы86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В поисках внезапного и таинственного наследства, Дэнни и его друзья оказываются в Хобб Спрингс, на заброшенном курорте в горах Западной Вирджинии. Вскоре Дэнни узнает, что его родственники, которых он никогда не знал, вели довольно странный образ жизни, основывающийся на каннибализме.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.1 IMDb