Поворот не туда 6 (фильм, 2014) смотреть онлайн

В поисках внезапного и таинственного наследства, Дэнни и его друзья оказываются в Хобб Спрингс, на заброшенном курорте в горах Западной Вирджинии. Вскоре Дэнни узнает, что его родственники, которых он никогда не знал, вели довольно странный образ жизни, основывающийся на каннибализме.

