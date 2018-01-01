Wink
Поворот не туда 5: Кровное родство
Актёры и съёмочная группа фильма «Поворот не туда 5: Кровное родство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поворот не туда 5: Кровное родство»

Режиссёры

Деклан О’Брайен

Declan O'Brien
Режиссёр

Актёры

Даг Брэдли

Doug Bradley
АктёрMaynard
Камилла Арведсон

Camilla Arfwedson
АктрисаSheriff Angela
Саймон Джинти

Simon Ginty
АктёрBilly
Роксанна Макки

Roxanne McKee
АктрисаLita
Пол Лубке

Paul Luebke
АктёрGus
Оливер Хоар

Oliver Hoare
АктёрJulian
Кайл Редмонт-Джонс

Kyle Redmond-Jones
АктёрDeputy Biggs
Дункан Уисби

Duncan Wisbey
АктёрMose
Радослав Парванов

Radoslav Parvanov
АктёрOne Eye

Сценаристы

Деклан О’Брайен

Declan O'Brien
Сценарист
Алан Б. МакЭлрой

Alan B. McElroy
Сценарист

Продюсеры

Джеффри Бич

Jeffery Beach
Продюсер
Филлип Дж. Рот

Phillip J. Roth
Продюсер
Джон Каппилла

John Cappilla
Продюсер
Эрик Фейг

Erik Feig
Продюсер

Монтажёры

Стейн Мирстед

Stein Myhrstad
Монтажёр
Девеш Верма

Devesh Verma
Монтажёр

Операторы

Эмиль Топузов

Emil Topuzov
Оператор

Композиторы

Клод Фойзи

Claude Foisy
Композитор