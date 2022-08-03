Поворот не туда 4: Кровавое начало
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Поворот не туда 4: Кровавое начало

Поворот не туда 4: Кровавое начало (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.42011, Wrong Turn 4: Bloody Beginnings
Ужасы, Приключения89 мин18+

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О фильме

Группа друзей-студентов отправляется на зимнюю прогулку на снегоходах. Потеряв ориентацию на местности из-за сильной метели, они поворачивают не туда и встречают кровожадных мутантов-канибаллов. Удастся ли героям выжить после этой встречи?...

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Ужасы, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поворот не туда 4: Кровавое начало»