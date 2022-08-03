Поворот не туда 4: Кровавое начало (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.42011, Wrong Turn 4: Bloody Beginnings
Ужасы, Приключения89 мин18+
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О фильме
Группа друзей-студентов отправляется на зимнюю прогулку на снегоходах. Потеряв ориентацию на местности из-за сильной метели, они поворачивают не туда и встречают кровожадных мутантов-канибаллов. Удастся ли героям выжить после этой встречи?...
СтранаСША, Германия, Канада
ЖанрУжасы, Приключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДОРежиссёр
Деклан
О’Брайен
- ШСАктёр
Шон
Скин
- БКАктёр
Блейн
Кипурда
- ДСАктёр
Дэн
Скин
- ТКАктёр
Тристан
Карлуччи
- СДАктёр
Скотт
Джонсон
- БВАктёр
Биджей
Верот
- ДПАктриса
Дженнифер
Пудавик
- ТДАктриса
Теника
Дэвис
- КЛАктриса
Кейтлин
Либ
- ТВАктриса
Терра
Внеса
- ДОСценарист
Деклан
О’Брайен
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- СММонтажёр
Стейн
Мирстед
- ММОператор
Майкл
Маршалл
- КФКомпозитор
Клод
Фойзи