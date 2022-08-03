Группа друзей-студентов отправляется на зимнюю прогулку на снегоходах. Потеряв ориентацию на местности из-за сильной метели, они поворачивают не туда и встречают кровожадных мутантов-канибаллов. Удастся ли героям выжить после этой встречи?...

