Автозак с преступниками и полицейскими попадает в аварию и оказывается в диких лесах Западной Вирджинии. Герои и сами готовы поубивать друг друга, но им приходится сплотиться, чтобы дать отпор местным каннибалам. К компании разгневанных мужчин примыкает девушка, сбежавшая из лап маньяка.

