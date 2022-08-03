Поворот не туда 3
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Поворот не туда 3

Поворот не туда 3 (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, Wrong Turn 3: Left for Dead
Ужасы, Фэнтези88 мин18+

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О фильме

Автозак с преступниками и полицейскими попадает в аварию и оказывается в диких лесах Западной Вирджинии. Герои и сами готовы поубивать друг друга, но им приходится сплотиться, чтобы дать отпор местным каннибалам. К компании разгневанных мужчин примыкает девушка, сбежавшая из лап маньяка.

Страна
США, Болгария, Германия
Жанр
Ужасы, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb