Поворот не туда 3 (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, Wrong Turn 3: Left for Dead
Ужасы, Фэнтези88 мин18+
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О фильме
Автозак с преступниками и полицейскими попадает в аварию и оказывается в диких лесах Западной Вирджинии. Герои и сами готовы поубивать друг друга, но им приходится сплотиться, чтобы дать отпор местным каннибалам. К компании разгневанных мужчин примыкает девушка, сбежавшая из лап маньяка.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДОРежиссёр
Деклан
О’Брайен
- ТФАктёр
Том
Фредерик
- ДМАктриса
Джанет
Монтгомери
- ДКАктёр
Джил
Колирин
- КРАктёр
Кристиан
Райан Контрерас
- ДКАктёр
Джейк
Каррен
- ТМАктёр
Том
МакКэй
- ЧВАктёр
Чуки
Венис
- ТХАктёр
Тамер
Хассан
- ДГАктёр
Джек
Гордон
- ЛКАктриса
Луиз
Клифф
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- ДКПродюсер
Джон
Каппилла
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- КФКомпозитор
Клод
Фойзи