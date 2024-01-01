Фильм Повелительница города сказок

«Повелительница города сказок» — приключенческий мультфильм, поражающий воображение зрителей смешанной техникой анимации и креативным смешением визуальных образов. Картина является международной содружественной работой южноамериканских студий и художников.



Маленькая Далия теряет отца — знаменитого писателя, который оставляет недописанную книгу. Когда персонажи этой истории сходят со страниц и похищают ее, девочка оказывается внутри сказочного мира. Там она встречает своего героя — козу, образ которой придумала сама в детстве. Вместе они должны завершить роман, прежде чем злые персонажи изменят историю под себя и навсегда удержат Далию в вымышленном мире.



Мультфильм — яркая ода силе воображения, дружбе и вере в себя. «Повелительница города сказок» (2024) — история, которую точно стоит посмотреть вместе с маленькими мечтателями. Увидеть этот мультфильм можно в кино: билеты на сеанс доступны на сайте партнера — в «Яндекс. Афише».



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