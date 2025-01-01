Потомок (фильм, 2025) смотреть онлайн

Когда глубинные мужские страхи сталкиваются с чем-то необъяснимым, получается экзистенциальный хоррор, который захватывающе смотреть. «Потомок» — фильм о том, как инопланетяне и тревоги отцовства переплетаются в одно щемящее переживание.



Шон — обычный мужчина, готовящийся стать отцом. Однажды ночью он сталкивается с паранормальным явлением, которое меняет его до неузнаваемости. Мир Шона начинает балансировать между реальностью и странными видениями, сводя окружающих с ума. Беременная жена Андреа с тревогой наблюдает, как человек, которого она знала, постепенно превращается в незнакомца. Страхи будущего отца ищут выхода, но борется он с ними не самым действенным способом...



«Потомок», смотреть который стоит не как образец динамичного сай-фая, а как драматический многослойный хоррор, раскрывает тему мужской уязвимости, замаскированной под необходимость быть сильным. Фильм напоминает, что иногда самые темные уголки сознания скрывают невысказанную человеческую боль.

