Потомок (фильм, 2025) смотреть онлайн

Потомок

Потомок (фильм, 2025)

2025, Descendent
Ужасы, Фантастика, 18+

О фильме

Когда глубинные мужские страхи сталкиваются с чем-то необъяснимым, получается экзистенциальный хоррор, который захватывающе смотреть. «Потомок» — фильм о том, как инопланетяне и тревоги отцовства переплетаются в одно щемящее переживание.

Шон — обычный мужчина, готовящийся стать отцом. Однажды ночью он сталкивается с паранормальным явлением, которое меняет его до неузнаваемости. Мир Шона начинает балансировать между реальностью и странными видениями, сводя окружающих с ума. Беременная жена Андреа с тревогой наблюдает, как человек, которого она знала, постепенно превращается в незнакомца. Страхи будущего отца ищут выхода, но борется он с ними не самым действенным способом...

«Потомок», смотреть который стоит не как образец динамичного сай-фая, а как драматический многослойный хоррор, раскрывает тему мужской уязвимости, замаскированной под необходимость быть сильным. Фильм напоминает, что иногда самые темные уголки сознания скрывают невысказанную человеческую боль.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

4.7 IMDb