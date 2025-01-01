Потерянная принцесса (фильм, 2025) смотреть онлайн

Приключенческий боевик «Потерянная принцесса» 2025 года — полная романтики и тайн драма, действие которой разворачивается в Марокко.



Американский миллиардер Алек Туати во время обряда аяуаски видит таинственный замок посреди пустыни. Этот образ настолько захватывает его мысли, что он бросает привычную жизнь и отправляется на север Африки, чтобы отыскать крепость. Прибыв на место, Алек узнает красивую легенду о принцессе Нур, которая когда-то давно жила здесь и предпочла любовь с обычным пианистом браку с саудовским принцем. Чем больше мужчина знакомится с этим преданием, тем явственнее понимает: все эти события имели место, но что самое странное — он и сам как-то связан с ними.



Фильм «Потерянная принцесса» — восточная сказка, рассказанная на новый лад. Картина зацепит того, кто любит кино о любви, тайнах и пересечении судеб через века и поколения.



