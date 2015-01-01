Посторонний (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Intruders
Ужасы, Триллеры88 мин18+
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Сюжет
После трагической потери матери, девочка-подросток, пытается раскрыть темные тайны ее нового дома, несмотря на то, что отец не верит ей…
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Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АМРежиссёр
Адам
Мэсси
- МКАктриса
Миранда
Косгров
- Актёр
Донал
Лог
- Актёр
Остин
Батлер
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ДГАктриса
Дженесса
Грант
- МЛАктёр
Майкл
Лакетт
- МБАктёр
Маккензи
Болл
- КМАктриса
Келли
Мартин
- ДКАктёр
Джим
Каларко
- НТПродюсер
Николас
Табаррок
- ДДПродюсер
Дэвид
Джозеф Ансельмо
- ДКХудожник
Джастин
Крэйг
- ДОМонтажёр
Дэвид
Остри
- БСОператор
Брендан
Стиси
- ДМКомпозитор
Джозеф
Мюррэй
- ЛВКомпозитор
Лодевейк
Воз