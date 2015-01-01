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Посторонний

Посторонний (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Intruders
Ужасы, Триллеры88 мин18+

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Сюжет

После трагической потери матери, девочка-подросток, пытается раскрыть темные тайны ее нового дома, несмотря на то, что отец не верит ей…

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.6 IMDb