Фильмы
Пост Мортем
Актёры и съёмочная группа фильма «Пост Мортем»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пост Мортем»

Режиссёры

Петер Бергенди

Péter Bergendy
Режиссёр

Актёры

Виктор Клем

Viktor Klem
АктёрTomás
Фружина Хаис

Fruzsina Hais
АктрисаAnna
Юдит Шелль

Judit Schell
АктрисаMarcsa
Жольт Ангер

Zsolt Anger
АктёрImre
Габор Ревицки

Gábor Reviczky
АктёрOld Man
Габриэлла Хамори

Gabriella Hámori
АктрисаEmi
Андреа Ладани

Andrea Ladányi
АктрисаAuntie
Эрик Дярмати

Erik Gyarmati
АктёрLacika
Диана Кишш

Diána Magdolna Kiss
АктрисаJutka
Мари Надь

Mari Nagy
АктрисаAunt Keresztes

Сценаристы

Пирош Занкаи

Piros Zánkay
Сценарист
Габор Хеллебрандт

Gábor Hellebrandt
Сценарист
Петер Бергенди

Péter Bergendy
Сценарист

Продюсеры

Габор Хеллебрандт

Gábor Hellebrandt
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Дарья Фомичева

Актриса дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Художники

Янош Брекль

János Breckl
Художник

Композиторы

Аттила Паксэй

Atti Pacsay
Композитор