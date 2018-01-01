WinkФильмыПост МортемАктёры и съёмочная группа фильма «Пост Мортем»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пост Мортем»
Режиссёры
Актёры
АктёрTomás
Виктор КлемViktor Klem
АктрисаAnna
Фружина ХаисFruzsina Hais
АктрисаMarcsa
Юдит ШелльJudit Schell
АктёрImre
Жольт АнгерZsolt Anger
АктёрOld Man
Габор РевицкиGábor Reviczky
АктрисаEmi
Габриэлла ХамориGabriella Hámori
АктрисаAuntie
Андреа ЛаданиAndrea Ladányi
АктёрLacika
Эрик ДярматиErik Gyarmati
АктрисаJutka
Диана КишшDiána Magdolna Kiss
АктрисаAunt Keresztes