Последняя улыбка (фильм, 2016) смотреть онлайн

Безутешный отец не может смириться с утратой любимого сына. Его горе усугубляется тем, что смерть молодого мужчины окутана мраком тайны. Герой решает докопаться до истины и нанимает детектива, чтобы выяснить, почему же погиб его ребенок. Разбираясь в этом деле, сыщик понимает, что к смерти парня причастна влиятельная фармацевтическая компания, которую покрывает коррумпированная система здравоохранения США.

