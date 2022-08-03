Последняя улыбка
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Последняя улыбка

Последняя улыбка (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.92016, The Last Smile
Триллер, Биография86 мин18+

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О фильме

Безутешный отец не может смириться с утратой любимого сына. Его горе усугубляется тем, что смерть молодого мужчины окутана мраком тайны. Герой решает докопаться до истины и нанимает детектива, чтобы выяснить, почему же погиб его ребенок. Разбираясь в этом деле, сыщик понимает, что к смерти парня причастна влиятельная фармацевтическая компания, которую покрывает коррумпированная система здравоохранения США.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb