Последняя песня (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь 17-летней Вероники Миллер переворачивается вверх тормашками, когда ее родители разводятся, и отец перебирается в другой город. С тех пор прошло три года, но ее злость не проходит, и девушка отчуждает себя от родителей. Против своей воли она едет к отцу на лето, однако их отношения по-прежн�ему оставляют желать лучшего. Папа Вероники — бывший пианист и учитель, проживающий спокойную жизнь в прибрежном городке. Теперь он работает над созданием картины, которую выставят в местной церкви. Пытаясь наладить контакт с дочерью, родитель прибегает к помощи музыки, их единственному с Вероникой общему интересу.



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