Последний выстрел (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Боец Ирландской республиканской армии вступает в безжалостное противостояние с британским солдатом, застрелившим его беременную жену. Фильм «Последний выстрел» — брутальный боевик от режиссеров «Незваных» с участием Марка Стронга и Фелисити Джонс.



1975 год. Майкл О’Хара из Ирландской республиканской армии попадает в западню, пытаясь отвезти беременную жену в больницу. В завязавшейся перестрелке ее убивает солдат британской армии с позывным Буря. После этой трагедии Бурю не увольняют, а повышают. Теперь он становится киллером на службе у правительства Великобритании и отправляется в Лондон, чтобы выследить и устранить лидеров ирландского сопротивления. По его следу идет Майкл, мысли которого занимает только одно — месть.



