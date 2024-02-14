Последний сеанс (фильм, 2020) смотреть онлайн

Последний сеанс
5.92020, Al morir la matinée
Ужасы87 мин18+
На ночной показ фильма ужасов проникает настоящий убийца. Атмосферный хоррор в духе фильмов Дарио Ардженто

На ночной показ фильма ужасов проникает настоящий убийца в черном плаще. Атмосферный слэшер из Уругвая в стиле джалло.

1993 год. Студентка Ана переживает за самочувствие отца, работающего механиком в кинотеатре, и предлагает подменить его. На улице холодный дождь, и в зал заходят немногочисленные зрители — несколько пьяных подростков, молодая пара на первом свидании, мальчик, оставшийся с детского сеанса без билета, а также мужчина в черном плаще и перчатках. Во время показа он начинает преследовать посетителей, пока те не понимают, что этой ночью на кону стоит их жизнь.

