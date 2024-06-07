Последний поворот (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.42014, Lemon Tree Passage
Ужасы, Триллер83 мин18+
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О фильме
Компания молодых людей решает проверить на собственном опыте знаменитую байку о призраке. Местные говорят, что призрак является в зеркале заднего вида каждому, кто осмелится проехать на высокой скорости по одинокому шоссе Лемон Три. Поездка, которая планировалась, как невинное развлечение, оборачивается зловещим кошмаром для всех её участников.
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кэмпбелл
- ДТАктриса
Джессика
Тоуви
- НГАктёр
Николас
Ганн
- ПБАктриса
Пиппа
Блэк
- ТФАктёр
Тим
Филлиппс
- ЭРАктёр
Эндрю
Райан
- ТПАктёр
Тим
Пакок
- ПФАктриса
Пьера
Форде
- ДКАктёр
Дин
Киркрайт
- ДКСценарист
Дэвид
Кэмпбелл
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- ДКМонтажёр
Дэвид
Кэмпбелл
- СКОператор
Сэм
Кинг