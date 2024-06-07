Последний поворот
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Последний поворот

Последний поворот (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.42014, Lemon Tree Passage
Ужасы, Триллер83 мин18+

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О фильме

Компания молодых людей решает проверить на собственном опыте знаменитую байку о призраке. Местные говорят, что призрак является в зеркале заднего вида каждому, кто осмелится проехать на высокой скорости по одинокому шоссе Лемон Три. Поездка, которая планировалась, как невинное развлечение, оборачивается зловещим кошмаром для всех её участников.

Страна
Австралия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний поворот»