Последний поворот (фильм, 2014) смотреть онлайн

Компания молодых людей решает проверить на собственном опыте знаменитую байку о призраке. Местные говорят, что призрак является в зеркале заднего вида каждому, кто осмелится проехать на высокой скорости по одинокому шоссе Лемон Три. Поездка, которая планировалась, как невинное развлечение, оборачивается зловещим кошмаром для всех её участников.

