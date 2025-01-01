Фильм Последний экзорцист

По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края. Он должен расследовать гибель семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился в воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад. Первая любовь Мейсона, а ныне психолог Танис, помогает ему в схватке со злом, собирая информацию о загадочном воскрешении.



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