Последние дни Земли (фильм, 2017) смотреть онлайн

Среди миллиардов людей пришельцы пытаются отыскать парня, способного их уничтожить. Фильм «Последние дни Земли» ждет вас на Wink! Искренняя малобюджетная фантастика из ЮАР.



В хаосе, который охватил весь мир, инопланетяне заставляют людей сражаться между собой, проникая в их разум. Они ищут одного человека, обладающего уникальной силой. Двое подростков, Дэвид и Кэмерон, спасаются в старом здании во время нападения на их родной город. Внезапно Кэмерон делится со своим другом секретом: пришельцы прибыли на Землю ради него, потому что он представляет для них опасность. Молодые люди пытаются спрятаться, но на них начинают охоту люди, порабощенные инопланетянами.



Смогут ли друзья сбежать от инопланетных захватчиков, узнаете в фантастическом экшене «Последние дни Земли». Фильм онлайн 2017 года доступен в отличном качестве на видеопортале Wink!

