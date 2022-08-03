Абхай Гулати и Алия Хан знакомы с детства, и к пятнадцати их дружба переросла в любовь. Алия хочет стать актрисой и решает уехать учиться в Австралию. Влюбленные принимают решение на время расстаться, чтобы проверить свои чувства и выяснить, чего они хотят на самом деле.

