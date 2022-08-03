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После расставания

После расставания (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Break Ke Baad
Драма, Мелодрама108 мин18+

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О фильме

Абхай Гулати и Алия Хан знакомы с детства, и к пятнадцати их дружба переросла в любовь. Алия хочет стать актрисой и решает уехать учиться в Австралию. Влюбленные принимают решение на время расстаться, чтобы проверить свои чувства и выяснить, чего они хотят на самом деле.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «После расставания»