После расставания (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Break Ke Baad
Драма, Мелодрама108 мин18+
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О фильме
Абхай Гулати и Алия Хан знакомы с детства, и к пятнадцати их дружба переросла в любовь. Алия хочет стать актрисой и решает уехать учиться в Австралию. Влюбленные принимают решение на время расстаться, чтобы проверить свои чувства и выяснить, чего они хотят на самом деле.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДАРежиссёр
Даниш
Аслам
- ИКАктёр
Имран
Кхан
- ДПАктриса
Дипика
Падукон
- ПДАктёр
Парзаан
Дастур
- ЗВАктриса
Зия
Вастани
- ШТАктриса
Шармила
Тагор
- ШГАктриса
Шахана
Госвами
- ЮУАктёр
Юдхисхтир
Урс
- ННАктёр
Навин
Нисчол
- НКАктриса
Неелу
Коли
- ВДСценарист
Вишал
Дадлани
- ПДСценарист
Прасун
Джоши
- ДАСценарист
Даниш
Аслам
- РКСценарист
Ренука
Кунзру
- ККПродюсер
Кунал
Кохли
- ВБПродюсер
Вивек
Бхатнагар
- АСМонтажёр
Ананд
Субайя
- ВДКомпозитор
Вишал
Дадлани
- ШРКомпозитор
Шехар
Равджиани