Пораженный (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.62013, Afflicted
Ужасы, Драма82 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дерек
Ли
- КПРежиссёр
Клифф
Проуз
- ДЛАктёр
Дерек
Ли
- КПАктёр
Клифф
Проуз
- МГАктёр
Майкл
Гилл
- БРАктриса
Байя
Реас
- БЗАктёр
Бенжамин
Зэйтун
- ЗГАктёр
Зак
Грей
- ДЛАктёр
Джейсон
Ли
- ЭВАктёр
Эдо
Ван Бримен
- ГРАктёр
Гэри
Ридекоп
- ЛПАктёр
Лили
Пай Ли
- ДЛСценарист
Дерек
Ли
- КПСценарист
Клифф
Проуз
- ЗЛПродюсер
Зак
Липовски
- ГЭМонтажёр
Грег
ЭнДжи
- НЛОператор
Норм
Ли
- ЭВКомпозитор
Эдо
Ван Бримен