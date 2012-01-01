Помогите стать отцом (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Not Suitable for Children
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Джона - диджей, ему слегка за 20, его жизнь — это вечеринки и отношения без обязательств. Однажды он узнает, что ему предстоит операция, после которой он скорее всего не сможет иметь детей. У него есть всего две недели, чтобы зачать ребенка. Но с кем?
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПТРежиссёр
Питер
Темплмен
- РКАктёр
Райан
Квантен
- ССАктриса
Сара
Снук
- РКАктёр
Райан
Корр
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- СПАктриса
Сьюзэн
Прайор
- ЛФАктёр
Льюис
Фиц-Джералд
- КБАктриса
Кэтрин
Бек
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- ЗКАктриса
Зои
Каридес
- ЭПАктриса
Элис
Паркинсон
- МЛСценарист
Майкл
Лукас
- ПТСценарист
Питер
Темплмен
- ДМПродюсер
Джоди
Маттерсон
- ДЭПродюсер
Даррен
Эштон
- БГПродюсер
Барбара
Гиббс
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ИБАктёр дубляжа
Иван
Байкалов
- МСАктриса дубляжа
Мария
Синяева
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Гришин
- ВМАктёр дубляжа
Вадим
Малышев
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- АСХудожница
Аманда
Сэллибэнкс
- МЦКомпозитор
Маттео
Цингалес