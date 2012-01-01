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Помогите стать отцом

Помогите стать отцом (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Not Suitable for Children
Драмы, Мелодрамы92 мин18+

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Сюжет

Джона - диджей, ему слегка за 20, его жизнь — это вечеринки и отношения без обязательств. Однажды он узнает, что ему предстоит операция, после которой он скорее всего не сможет иметь детей. У него есть всего две недели, чтобы зачать ребенка. Но с кем?

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помогите стать отцом»

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