Помни (фильм, 2012) смотреть онлайн

К 2150 году сбылись самые страшные прогнозы футурологов. Глобальный крах экономики, экологическая катастрофа и бесконечные войны окончательно истощили ресурсы Земли и поставили человечество на грань вымирания. Люди будущего вынуждены построить новое общество — толерантное и покорное. Больше не существует проблемы выбора, потому что выбора нет. Больше нет войн и конфликтов, потому что не за что бороться. Отныне люди вынуждены подавлять свои воспоминания и связанные с ними эмоции с помощью специальных таблеток...

