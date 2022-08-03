Помни (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Remember
Фантастика102 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
К 2150 году сбылись самые страшные прогнозы футурологов. Глобальный крах экономики, экологическая катастрофа и бесконечные войны окончательно истощили ресурсы Земли и поставили человечество на грань вымирания. Люди будущего вынуждены построить новое общество — толерантное и покорное. Больше не существует проблемы выбора, потому что выбора нет. Больше нет войн и конфликтов, потому что не за что бороться. Отныне люди вынуждены подавлять свои воспоминания и связанные с ними эмоции с помощью специальных таблеток...
СтранаКанада
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.9 IMDb