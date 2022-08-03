Поместье зла (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Compound Fracture
Ужасы, Триллер87 мин18+
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О фильме
Сюжет фильма о том, как на глазах у своего сына отец убивает мать. Паренька берет в опеку родной дядя с женой и они вместе уезжают жить к дедушке, пытаясь наладить новый быт. Но все не так просто дедушка не совсем вменяем и здесь же появляется призрак его брата убийцы. Призрак хочет уничтожить всех членов семьи.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЭДРежиссёр
Энтони
Дж. Рикерт-Эпстин
- ТМАктёр
Тайлер
Мэйн
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- РГАктриса
Рене
Гирлингс
- АСАктёр
Алекс
Саксон
- ЛИАктриса
Лесли
Истербрук
- СААктриса
Сьюзэн
Анджело
- ТФАктёр
Тодд
Фармер
- ДРАктёр
Дэниэл
Робак
- ДХАктриса
Джелли
Хоуи
- РГСценарист
Рене
Гирлингс
- ТМСценарист
Тайлер
Мэйн
- РГПродюсер
Рене
Гирлингс
- ТМПродюсер
Тайлер
Мэйн
- ЭДПродюсер
Энтони
Дж. Рикерт-Эпстин
- ДСПродюсер
Джон
Сондерс
- ЭДМонтажёр
Энтони
Дж. Рикерт-Эпстин
- ЭДОператор
Энтони
Дж. Рикерт-Эпстин