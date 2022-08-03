Поместье зла
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Поместье зла

Поместье зла (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Compound Fracture
Ужасы, Триллер87 мин18+

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О фильме

Сюжет фильма о том, как на глазах у своего сына отец убивает мать. Паренька берет в опеку родной дядя с женой и они вместе уезжают жить к дедушке, пытаясь наладить новый быт. Но все не так просто дедушка не совсем вменяем и здесь же появляется призрак его брата убийцы. Призрак хочет уничтожить всех членов семьи.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поместье зла»