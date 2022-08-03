Сюжет фильма о том, как на глазах у своего сына отец убивает мать. Паренька берет в опеку родной дядя с женой и они вместе уезжают жить к дедушке, пытаясь наладить новый быт. Но все не так просто дедушка не совсем вменяем и здесь же появляется призрак его брата убийцы. Призрак хочет уничтожить всех членов семьи.

