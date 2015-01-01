Полусвет: Школа куртизанок (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Венгрия, 1910-е годы. Роскошная куртизанка Элиза мечтает блистать в кино, а пока что с успехом разбивает мужские сердца одно за другим. Причем в ее сети попадают и престарелые богачи, и юные мечтательные поэты. Рожи — верная и давняя экономка Элизы, которая то ли дружит с ней все это время, то ли по-своему соперничает. Като — молодая служанка, недавно пришедшая в этот богатый дом без рекомендательного письма, но зато с большим самомнением и традиционными взглядами на любовь и союз между мужчиной и женщиной. Это история о том, как жизни всех трех женщин переплетаются друг с другом на фоне ужасного преступления, совершенного накануне...





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