Полицейский и Бандит (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Smokey and the Bandit
Боевик, Приключения91 мин12+
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О фильме
Парочка водителей, Бандит и Снеговик, берутся перевезти грузовик контрабандного пива из Тексарканы в Атланту за 48 часов. Схема проста: пока Бандит отвлекает полицейских, Снеговик спокойно на грузовике едет за ним. Но невеста сына шерифа сбежала со свадьбы и села к Бандиту в машину…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Хэл
Нидэм
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- Актриса
Салли
Филд
- ДРАктёр
Джерри
Рид
- ДГАктёр
Джеки
Глисон
- МГАктёр
Майк
Генри
- ПМАктёр
Пэт
Маккормик
- Актёр
Пол
Уильямс
- ММАктёр
Макон
МакКалман
- СЮАктриса
Сьюзи
Юинг
- ДРАктёр
Джордж
Рейнольдс
- ДЛСценарист
Джеймс
Ли Баррет
- ЧШСценарист
Чарльз
Шайер
- АМСценарист
Алан
Мэндел
- Сценарист
Хэл
Нидэм
- ЖЛПродюсер
Жуль
Леви
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ЭСХудожник
Энтони
С. Монтенаро
- ББОператор
Бобби
Бирн
- БДКомпозитор
Билл
Джастин
- ДРКомпозитор
Джерри
Рид