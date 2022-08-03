Парочка водителей, Бандит и Снеговик, берутся перевезти грузовик контрабандного пива из Тексарканы в Атланту за 48 часов. Схема проста: пока Бандит отвлекает полицейских, Снеговик спокойно на грузовике едет за ним. Но невеста сына шерифа сбежала со свадьбы и села к Бандиту в машину…

