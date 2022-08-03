Полицейский и Бандит
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Полицейский и Бандит

Полицейский и Бандит (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Smokey and the Bandit
Боевик, Приключения91 мин12+

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О фильме

Парочка водителей, Бандит и Снеговик, берутся перевезти грузовик контрабандного пива из Тексарканы в Атланту за 48 часов. Схема проста: пока Бандит отвлекает полицейских, Снеговик спокойно на грузовике едет за ним. Но невеста сына шерифа сбежала со свадьбы и села к Бандиту в машину…

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский и Бандит»