Поли (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Paulie
Комедия, Короткометражка10 мин18+
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О фильме
Девятилетний ботаник-вундеркинд Поли задается целью вывести на чистую воду хулигана Тони, обошедшего его на конкурсе эссе.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Кино для детей, Короткометражка
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.2 IMDb
- ЭДАктёр
Этан
Дизон
- ХГАктёр
Харди
Гэтлин
- ДДАктриса
Доун
Джоял
- ДПАктёр
Джей
Пенник
- ДРАктёр
Джаред
Рут
- ККАктриса
Кристин
Келлогг Дэррин
- НСАктёр
Ник
Сашо
- ДДАктриса
Джуди
Дернинг
- КААктёр
Крис
Абернати
- ЛААктриса
Люси
Анджело
- ТМАктриса
Тиффани
Мартинес
- БШАктриса
Блайт
Шульте
- ДДСценарист
Дэвид
Дж. Ли
- КАПродюсер
Крис
Абернати
- МДХудожница
Мария
Дирольф
- ДММонтажёр
Дэвид
МакКрекен
- АПОператор
Алекс
Паркер