Поли
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Поли

Поли (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Paulie
Комедия, Короткометражка10 мин18+

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О фильме

Девятилетний ботаник-вундеркинд Поли задается целью вывести на чистую воду хулигана Тони, обошедшего его на конкурсе эссе.

Страна
США
Жанр
Комедия, Кино для детей, Короткометражка
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.2 IMDb