Полчаса на жизнь (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мужчина, убитый в собственной квартире таинственным человеком, приходит в себя за 30 минут до своей смерти. Фантастическая драма «Полчаса на жизнь» — фильм 2025 года о временной петле и проблемах в браке.



Ким Тхэсик поссорился с женой, и теперь та собирается подавать на развод. Однажды ночью к ним стучится мужчина, представившийся курьером. Открыв дверь, Тхэсик получает пулю в лоб, но на этом его жизнь не заканчивается. Он приходит в себя на диване и теперь вынужден переживать последние минуты снова и снова. Единственный выход для Тхэсика — понять, что привело его в эту петлю.



Сумеет ли он найти разгадку и выбраться из ловушки, расскажет «Полчаса на жизнь» (2025). Смотреть остросюжетную драму можно на Wink.

