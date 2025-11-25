Полчаса на жизнь
Wink
Фильмы
Полчаса на жизнь
6.22025, Samsipbun
Триллер, Фантастика80 мин18+

Полчаса на жизнь (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Мужчина, убитый в собственной квартире таинственным человеком, приходит в себя за 30 минут до своей смерти. Фантастическая драма «Полчаса на жизнь» — фильм 2025 года о временной петле и проблемах в браке.

Ким Тхэсик поссорился с женой, и теперь та собирается подавать на развод. Однажды ночью к ним стучится мужчина, представившийся курьером. Открыв дверь, Тхэсик получает пулю в лоб, но на этом его жизнь не заканчивается. Он приходит в себя на диване и теперь вынужден переживать последние минуты снова и снова. Единственный выход для Тхэсика — понять, что привело его в эту петлю.

Сумеет ли он найти разгадку и выбраться из ловушки, расскажет «Полчаса на жизнь» (2025). Смотреть остросюжетную драму можно на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.4 IMDb