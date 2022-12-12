Покрошить красоток (фильм, 2018) смотреть онлайн
5.42018, Slay Belles
Ужасы, Приключения77 мин18+
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О фильме
Трое блоггерш-косплееров избирают следующим местом действия для своих видео заброшенный тематический парк Санта-Лэнд. Но место заброшено неспроста: там ведут непримиримую и кровавую борьбу рождественский демон Крампус и самый настоящий Санта-Клаус, который куда менее дружелюбен, чем принято о нём думать.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДУРежиссёр
Дэн
Уолкер
- ББАктёр
Бэрри
Боствик
- ККАктриса
Кристина
Клебе
- ССАктриса
Сьюзэн
Слотер
- ХВАктриса
Ханна
Вагнер
- СЛАктёр
Стефен
Лунсфорд
- ДСАктриса
Дайан
Салинджер
- РМАктёр
Ричард
Молл
- РМАктёр
Рич
Мэнли
- БРАктёр
Блейк
Ригл
- ДУСценарист
Дэн
Уолкер
- ЭГПродюсер
Эстер
Гудштейн
- ДУПродюсер
Дэн
Уолкер
- ДЛПродюсер
Даррен
Линн Боусман
- МЕХудожница
Мэри
Е. Фрай
- ДЧХудожница
Джулия
Чейз
- ДХМонтажёр
Джэйк
Хэмилтон
- СГКомпозитор
Скотт
Глазгоу