Трое блоггерш-косплееров избирают следующим местом действия для своих видео заброшенный тематический парк Санта-Лэнд. Но место заброшено неспроста: там ведут непримиримую и кровавую борьбу рождественский демон Крампус и самый настоящий Санта-Клаус, который куда менее дружелюбен, чем принято о нём думать.

