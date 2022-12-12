Покрошить красоток
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Покрошить красоток

Покрошить красоток (фильм, 2018) смотреть онлайн

5.42018, Slay Belles
Ужасы, Приключения77 мин18+

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О фильме

Трое блоггерш-косплееров избирают следующим местом действия для своих видео заброшенный тематический парк Санта-Лэнд. Но место заброшено неспроста: там ведут непримиримую и кровавую борьбу рождественский демон Крампус и самый настоящий Санта-Клаус, который куда менее дружелюбен, чем принято о нём думать.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Покрошить красоток»