Покорность Эммы Маркс (фильм, 2013) смотреть онлайн

Судя по всему, Эмма Маркс - красивая, уверенная в себе, уравновешенная женщина. Когда дело доходит до возможного романа, она вспоминает все свои предыдущие отношения, чтобы в очередной раз охладеть раньше появления рутины и повседневности. Вдруг, все изменилось, случайная встреча с красивым и загадочным человеком. Он вводит ее в мир, который она только смела воображать, мир эротического наслаждения и безудержного секса, мир эротических ролевых игр и БДСМ с примесью боли и подчинения. На вопрос, как человек может так легко пошатнуть ее собственные запреты и заменить их похотью и страстью, ответ не столь очевиден. Почему он получил полный контроль над ней? Почему ей это нравится? Ее самопознание собственных страстей и ее сексуальное пробуждение, однако, имеют свою цену. Вы готовы преодолеть ваше самое большое препятствие - себя?

