Поколение киллеров (фильм, 2023) смотреть онлайн

Когда мать семейства наемных убийц серьезно заболевает, ее потенциальные наследники вступают в схватку друг с другом, чтобы определить, кто станет следующим лидером. Фильм «Поколение киллеров» — триллер о борьбе за власть между родственниками, готовыми перегрызть друг другу глотки.



Иса, ее сыновья Каин и Джона, а также дочь Бекка — наемные убийцы. Иса чувствует, что ее время на исходе, и размышляет, кому из наследников она может передать дела. Вопрос становится особенно актуальным, когда на очередном задании из-за симптомов неизвестной болезни она теряет способность двигаться. Дети и ее любовник Зейн отвозят Ису домой, где она и объявляет об отставке. Теперь четверо претендентов на статус лидера начинают жестокую борьбу. Но кто же теперь станет главой семьи убийц?



Ответ на этот вопрос поможет узнать криминальный триллер «Поколение киллеров» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

