Похороненная 2
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Похороненная 2

Похороненная 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.82011, Chrome Skull: Laid to Rest 2
Ужасы, Триллер89 мин18+

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О фильме

Действие сиквела происходит спустя три месяца после событий первого фильма. Томми, который старается оправиться от предыдущего столкновения с убийцей в маске, оказывается похищен другим маньяком, таинственным образом связанным с Хромированным Черепом. Тем временем сам убийца выбрал новый объект для охоты – девушку по имени Джесс. Поисками пропавших занимается детектив Кинг, который должен поторопиться, чтобы спасти ребят и остановить психов.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похороненная 2»