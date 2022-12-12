Действие сиквела происходит спустя три месяца после событий первого фильма. Томми, который старается оправиться от предыдущего столкновения с убийцей в маске, оказывается похищен другим маньяком, таинственным образом связанным с Хромированным Черепом. Тем временем сам убийца выбрал новый объект для охоты – девушку по имени Джесс. Поисками пропавших занимается детектив Кинг, который должен поторопиться, чтобы спасти ребят и остановить психов.

