Похороненная 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.82011, Chrome Skull: Laid to Rest 2
Ужасы, Триллер89 мин18+
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О фильме
Действие сиквела происходит спустя три месяца после событий первого фильма. Томми, который старается оправиться от предыдущего столкновения с убийцей в маске, оказывается похищен другим маньяком, таинственным образом связанным с Хромированным Черепом. Тем временем сам убийца выбрал новый объект для охоты – девушку по имени Джесс. Поисками пропавших занимается детектив Кинг, который должен поторопиться, чтобы спасти ребят и остановить психов.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
- РХРежиссёр
Роберт
Холл
- БОАктёр
Брайан
Остин Грин
- ТДАктёр
Томас
Деккер
- ММАктриса
Мими
Майклс
- ОЙАктёр
Овайн
Йомэн
- ДХАктриса
Даниэль
Харрис
- ГОАктриса
Гейл
О’Грейди
- Актёр
Джонатон
Шек
- НПАктёр
Ник
Принсип
- АААктриса
Анджелина
Армани
- БВАктёр
Бретт
Вагнер
- КБСценарист
Кевин
Бокарде
- РХСценарист
Роберт
Холл
- КБПродюсер
Кевин
Бокарде
- СНПродюсер
Стивен
Нивер
- РХМонтажёр
Роберт
Холл
- АТОператор
Аманда
Трейз
- ЛУКомпозитор
Лэнс
Уорлок