Похищенный (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Журналистика — опасная профессия, особенно если дело касается религии. Приключенческий триллер о борьбе журналиста против экстремистов и бюрократии США.



Лиз Ролинс работает в Госдепартаменте, а ее муж Даг занимается журналистскими расследованиями. Очередной репортаж приводит его в Каир, где специалист по христианству умудряется оскорбить чувства верующих и их культуру. Дага похищают и увозят в Иран, где некий авторитет мусульманского мира заставляет журналиста плясать под свою дудку. Узнав о похищении, Лиз не может найти себе места. Похоже, что госорганы не воспринимают ситуацию всерьез, и, понимая, что никто ей не поможет, женщина сама отправляется на Ближний Восток на поиски мужа.



Что за бандиты удерживают Дага и зачем им нужен журналист? Во всем этом Лиз придется разобраться в динамичном боевике.


