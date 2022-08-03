Похищенный (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Журналистика — опасная профессия, особенно если дело касается религии. Приключенческий триллер о борьбе журналиста против экстремистов и бюрократии США.
Лиз Ролинс работает в Госдепартаменте, а ее муж Даг занимается журналистскими расследованиями. Очередной репортаж приводит его в Каир, где специалист по христианству умудряется оскорбить чувства верующих и их культуру. Дага похищают и увозят в Иран, где некий авторитет мусульманского мира заставляет журналиста плясать под свою дудку. Узнав о похищении, Лиз не может найти себе места. Похоже, что госорганы не воспринимают ситуацию всерьез, и, понимая, что никто ей не поможет, женщина сама отправляется на Ближний Восток на поиски мужа.
Что за бандиты удерживают Дага и зачем им нужен журналист? Во всем этом Лиз придется разобраться в динамичном боевике — смотреть фильм «Похищенный» 2019 года можно на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- СНРежиссёр
Сайрус
Наурасте
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актриса
Клаудия
Карван
- ХОАктёр
Хэл
Озсэн
- Актёр
Стелио
Саванте
- ИААктриса
Изабель
Адриани
- БДАктёр
Биджан
Данешманд
- ТМАктёр
Теренс
Мэйнард
- АКАктёр
Али
Кассем
- СНСценарист
Сайрус
Наурасте
- АБПродюсер
Аарон
Брубэйкер
- ДДПродюсер
Дэбби
Д’Соуза
- ДДПродюсер
Динеш
Д’Соуза
- СНПродюсер
Сайрус
Наурасте
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- НХКомпозитор
Натали
Холт