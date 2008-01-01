Похищение (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Викрант Райна развeлся с женой, когда дочери было 10 лет и теперь живeт в США. Сонии исполнилось 18, и она хотела бы в день рождения увидеть отца. Однако мать не одобряет это желание, тогда дочь убегает из дома, и еe похищает некий Кабир, который хочет вести переговоры только с еe отцом.



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