Покаяние (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Тяжело раненный Виктор Стронг посреди ночи врывается в церковь, берет отца Питера на мушку и велит ему запереть все двери. Ошарашенный священник применяет весь свой опыт общения с отчаявшимися прихожанами, чтобы убедить преступника позволить осмотреть раны и рассказать свою историю. Виктору и Питеру предстоит долгая ночь, полная открытий, но хватит ли у святого отца опыта, чтобы отличить искреннее покаяние от лжи, тем более, что в церкви они не одни, и герои рассказа Виктора не заставят себя долго ждать.

