Покаяние (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Тяжело раненный Виктор Стронг посреди ночи врывается в церковь, берет отца Питера на мушку и велит ему запереть все двери. Ошарашенный священник применяет весь свой опыт общения с отчаявшимися прихожанами, чтобы убедить преступника позволить осмотреть раны и рассказать свою историю. Виктору и Питеру предстоит долгая ночь, полная открытий, но хватит ли у святого отца опыта, чтобы отличить искреннее покаяние от лжи, тем более, что в церкви они не одни, и герои рассказа Виктора не заставят себя долго ждать.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Триллер
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
3.8 IMDb