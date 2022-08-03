Пока свадьба не разлучит нас (фильм, 2020) смотреть онлайн

Пока свадьба не разлучит нас
2020, Hasta que la boda nos separe
Мелодрама, Комедия105 мин12+

О фильме

После мимолетной интрижки с организаторшей свадеб Мариной Карлос никак не может объяснить своей девушке Алексии, откуда у него Маринина визитка, и, чтобы снять подозрения в измене, делает подруге предложение. Но самые большие проблемы ждут впереди. Карлос и Алексия обращаются к Марине по вопросам организации свадьбы, и оказывается, что когда-то девушки учились в одном классе.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

