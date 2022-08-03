Пока свадьба не разлучит нас (фильм, 2020) смотреть онлайн

После мимолетной интрижки с организаторшей свадеб Мариной Карлос никак не может объяснить своей девушке Алексии, откуда у него Маринина визитка, и, чтобы снять подозрения в измене, делает подруге предложение. Но самые большие проблемы ждут впереди. Карлос и Алексия обращаются к Марине по вопросам организации свадьбы, и оказывается, что когда-то девушки учились в одном классе.

