Пока свадьба не разлучит нас (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Hasta que la boda nos separe
Мелодрама, Комедия105 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После мимолетной интрижки с организаторшей свадеб Мариной Карлос никак не может объяснить своей девушке Алексии, откуда у него Маринина визитка, и, чтобы снять подозрения в измене, делает подруге предложение. Но самые большие проблемы ждут впереди. Карлос и Алексия обращаются к Марине по вопросам организации свадьбы, и оказывается, что когда-то девушки учились в одном классе.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДдРежиссёр
Дани
де ла Орден
- БКАктриса
Белен
Куэста
- АГАктёр
Алехандро
Гарсия
- Актриса
Сильвия
Алонсо
- АДАктёр
Антонио
Дечент
- МЭАктриса
Мариам
Эрнандес
- ГОАктриса
Грасия
Олайо
- СРАктёр
Сальва
Реина
- ЭСАктёр
Эрнесто
Севилья
- ЭНСценарист
Эрик
Наварро
- ОАСценарист
Олац
Арройо
- МССценарист
Марта
Санчез
- Сценарист
Рем
Кериси
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- МЛПродюсер
Микель
Лехарса
- ЭКПродюсер
Эдуардо
Кампой
- СЛХудожница
Сайоа
Лара
- ОПМонтажёр
Ориол
Перес Алькарас
- ЧГОператор
Чечу
Граф
- АТКомпозитор
Альфред
Тапскотт