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Поиск (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Talaash
Триллер, Криминал133 мин18+

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О фильме

Индийская мистическая драма «Поиск» — фильм режиссера Римы Кагти о тех, кто не может отпустить прошлое.

Инспектор Сурджан Шехават расследует загадочную гибель известного киноактера Армана Капура, чья машина внезапно съехала с набережной в море. Все указывает на несчастный случай, но интуиция Сурджана говорит об обратном. Погружаясь в расследование, он оказывается в мрачных кварталах Мумбаи, где встречает Рози — женщину из квартала красных фонарей, которая, кажется, знает больше, чем говорит. Одновременно с этим Сурджан пытается справиться с личным горем: его сын погиб, а отношения с женой рушатся. Расследование становится для детектива способом заглушить душевную боль — и, возможно, найти путь к прощению.

Рима Кагти умело сочетает элементы нуара, триллера и психологической драмы, нагнетая напряжение в кадре. Если вы ищете не просто детектив, а историю человека, который пытается снова почувствовать вкус к жизни, смотреть фильм «Поиск» — то, что нужно.

Страна
Индия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поиск»