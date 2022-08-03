Поиск (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Индийская мистическая драма «Поиск» — фильм режиссера Римы Кагти о тех, кто не может отпустить прошлое.
Инспектор Сурджан Шехават расследует загадочную гибель известного киноактера Армана Капура, чья машина внезапно съехала с набережной в море. Все указывает на несчастный случай, но интуиция Сурджана говорит об обратном. Погружаясь в расследование, он оказывается в мрачных кварталах Мумбаи, где встречает Рози — женщину из квартала красных фонарей, которая, кажется, знает больше, чем говорит. Одновременно с этим Сурджан пытается справиться с личным горем: его сын погиб, а отношения с женой рушатся. Расследование становится для детектива способом заглушить душевную боль — и, возможно, найти путь к прощению.
Рима Кагти умело сочетает элементы нуара, триллера и психологической драмы, нагнетая напряжение в кадре. Если вы ищете не просто детектив, а историю человека, который пытается снова почувствовать вкус к жизни, смотреть фильм «Поиск» — то, что нужно.
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рима
Кагти
- АКАктёр
Аамир
Кхан
- РМАктриса
Рани
Мукхерджи
- ККАктриса
Карина
Капур
- НСАктёр
Навазуддин
Сиддикуи
- РРАктёр
Раджкумар
Рао
- ВБАктёр
Виван
Бхатена
- ППАктриса
Парива
Пранати
- ДРАктёр
Джинит
Ратх
- ШЧАктёр
Шиба
Чадха
- ФАСценарист
Фархан
Ахтар
- АКСценарист
Анураг
Кашьяп
- ЗАСценарист
Зоя
Ахтар
- ФАПродюсер
Фархан
Ахтар
- АКПродюсер
Аамир
Кхан
- РСПродюсер
Ритеш
Сидхвани
- АСМонтажёр
Ананд
Субайя
- РСКомпозитор
Рам
Сампат