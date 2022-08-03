Поиск (фильм, 2012) смотреть онлайн

Индийская мистическая драма «Поиск» — фильм режиссера Римы Кагти о тех, кто не может отпустить прошлое.



Инспектор Сурджан Шехават расследует загадочную гибель известного киноактера Армана Капура, чья машина внезапно съехала с набережной в море. Все указывает на несчастный случай, но интуиция Сурджана говорит об обратном. Погружаясь в расследование, он оказывается в мрачных кварталах Мумбаи, где встречает Рози — женщину из квартала красных фонарей, которая, кажется, знает больше, чем говорит. Одновременно с этим Сурджан пытается справиться с личным горем: его сын погиб, а отношения с женой рушатся. Расследование становится для детектива способом заглушить душевную боль — и, возможно, найти путь к прощению.



Рима Кагти умело сочетает элементы нуара, триллера и психологической драмы, нагнетая напряжение в кадре. Если вы ищете не просто детектив, а историю человека, который пытается снова почувствовать вкус к жизни, смотреть фильм «Поиск» — то, что нужно.

