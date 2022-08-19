Погоня за счастьем (фильм, 2021) смотреть онлайн

Погоня за счастьем
Погоня за счастьем

Погоня за счастьем (фильм, 2021)

7.82021, Au revoir le bonheur
Драма, Комедия102 мин16+

О фильме

Четверо братьев, которые уже долго не общались друг с другом, снова встречаются на похоронах отца. Их объединила общая цель – развеять его прах на Мадленских островах. Они приезжают туда со своими семьями, но вскоре понимают, что забыли взять с собой самое главное – урну

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Погоня за счастьем»