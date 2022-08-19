Погоня за счастьем (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.82021, Au revoir le bonheur
Драма, Комедия102 мин16+
О фильме
Четверо братьев, которые уже долго не общались друг с другом, снова встречаются на похоронах отца. Их объединила общая цель – развеять его прах на Мадленских островах. Они приезжают туда со своими семьями, но вскоре понимают, что забыли взять с собой самое главное – урну
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КСРежиссёр
Кен
Скотт
- ФААктёр
Франсуа
Арно
- АБАктёр
Антуан
Бертран
- ЛМАктёр
Луис
Мориссетт
- ПРАктёр
Патрис
Робитай
- ЖЛАктриса
Жюли
ЛеБретон
- ШОАктриса
Шарлотта
Обен
- МБАктриса
Марилиз
Бурк
- ЭДАктриса
Элизабет
Дюперре
- ЖБАктриса
Женевьева
Буавен-Русси
- ПКАктёр
Пьер-Ив
Кардиналь
- КССценарист
Кен
Скотт
- КЛПродюсер
Кристиан
Лярош
- МЛПродюсер
Мари-Клер
Лалонд
- КСПродюсер
Кен
Скотт
- МВПродюсер
Максим
Ванасс
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- АВХудожник
Андре
Валаде
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо
- НКОператор
Норайр
Каспер
- НЭКомпозитор
Николас
Эррера