Погоня за счастьем (фильм, 2021) смотреть онлайн

Четверо братьев, которые уже долго не общались друг с другом, снова встречаются на похоронах отца. Их объединила общая цель – развеять его прах на Мадленских островах. Они приезжают туда со своими семьями, но вскоре понимают, что забыли взять с собой самое главное – урну

