Подстрекательство (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Рассказ об одном годе из жизни амбициозного студента Игаля Амира, который готовил убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. На молодого человека воздействуют определенные религиозные и политические силы, которые формируют из Игаля хладнокровного убийцу. В то время как отец Игаля, Шломо Амир, пытается донести до сына гуманистические ценности, парень требует от раввинов разрешения на убийство Ицхака Рабина. Игалем руководит политическая ярость, которая смешана с радикальными расистскими убеждениями. Особую роль в становлении религиозного фанатика сыграли межличностные неурядицы в жизни будущего убийцы.

