Подстрекательство (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Рассказ об одном годе из жизни амбициозного студента Игаля Амира, который готовил убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. На молодого человека воздействуют определенные религиозные и политические силы, которые формируют из Игаля хладнокровного убийцу. В то время как отец Игаля, Шломо Амир, пытается донести до сына гуманистические ценности, парень требует от раввинов разрешения на убийство Ицхака Рабина. Игалем руководит политическая ярость, которая смешана с радикальными расистскими убеждениями. Особую роль в становлении религиозного фанатика сыграли межличностные неурядицы в жизни будущего убийцы.
Рейтинг
7.1 IMDb
- ЯЗРежиссёр
Ярон
Зильберман
- ЙНАктёр
Йехуда
Нахари Халеви
- АЯАктёр
Амитай
Яиш Бен Усилио
- АРАктриса
Анат
Равницки
- ЙЛАктёр
Йоав
Леви
- ДКАктриса
Даниэла
Картес
- СМАктриса
Сиван
Маст
- ДОАктриса
Долев
Охана
- РПАктёр
Раанан
Пас
- ЭБАктёр
Эльдад
Бен Тора
- ЛСАктриса
Лола
С. Фрей
- РЛСценарист
Рон
Лешем
- ЯЗСценарист
Ярон
Зильберман
- РКПродюсер
Рут
Кэтс
- РЛПродюсер
Рон
Лешем
- ЛШХудожница
Лаура
Шейм
- ШАМонтажёр
Шира
Арэд
- ЙВМонтажёр
Йонатан
Вайнштейн
- РМКомпозитор
Раз
Месинай