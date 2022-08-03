Подсобка дьявола (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.92019, The Shed
Ужасы, Драма93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После смерти родителей старшеклассник Стэн живет с жестокосердным дедом, терпит нападки соседской шпаны и мечтает о переменах. И они происходят, но совсем не так, как рассчитывал Стэн ― в сарае рядом с домом парень обнаруживает злобного демона, который жаждет крови.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ФСРежиссёр
Фрэнк
Сабателла
- ДДАктёр
Джей
Джей Уоррен
- ККАктёр
Коуди
Костро
- СХАктриса
София
Хаппонен
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- ТБАктёр
Тимоти
Боттомс
- Актриса
Шиван
Фэллон Хоган
- КПАктёр
Крис
Петровски
- ФБАктёр
Франциско
Бургос
- УШАктёр
Ули
Шлезингер
- ФССценарист
Фрэнк
Сабателла
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- КНПродюсер
Кори
Нил
- ММПродюсер
Майк
Мендес
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- НВАктриса дубляжа
Надежда
Винокурова
- КЛХудожница
Клер
Лопес
- МММонтажёр
Майк
Мендес