Подсобка дьявола (фильм, 2019) смотреть онлайн

После смерти родителей старшеклассник Стэн живет с жестокосердным дедом, терпит нападки соседской шпаны и мечтает о переменах. И они происходят, но совсем не так, как рассчитывал Стэн ― в сарае рядом с домом парень обнаруживает злобного демона, который жаждет крови.

