Подсобка дьявола
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Подсобка дьявола

Подсобка дьявола (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.92019, The Shed
Ужасы, Драма93 мин18+

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О фильме

После смерти родителей старшеклассник Стэн живет с жестокосердным дедом, терпит нападки соседской шпаны и мечтает о переменах. И они происходят, но совсем не так, как рассчитывал Стэн ― в сарае рядом с домом парень обнаруживает злобного демона, который жаждет крови.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подсобка дьявола»