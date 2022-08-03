Подлинный Вермеер
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Подлинный Вермеер

Подлинный Вермеер (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, A Real Vermeer
Драма, Биография109 мин18+

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О фильме

История искусного подражателя фламандским мастерам, который в довоенной Голландии выдавал свои работы за неизвестные шедевры признанных живописцев. На своих подделках Хан ван Мегерен сумел разбогатеть, а искусствоведы принимали его обман за чистую монету. Что стало причиной разоблачения?

Страна
Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Люксембург
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb