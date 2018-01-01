Wink
Подарок на рождество 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Подарок на рождество 2»

Режиссёры

Алекс Замм

Alex Zamm
Режиссёр

Актёры

Ларри-кабельщик

Larry the Cable Guy
АктёрLarry
Брайан Степанек

Brian Stepanek
АктёрVictor
Сантино Марелла

Santino Marella
АктёрClaude (в титрах: Santino Marella)
Кеннеди Клементс

Kennedi Clements
АктрисаNoel
Кирстен Робек

Lauren K. Robek
АктрисаTrish (в титрах: Kirsten Robek)
Рэйчел Хейуорд

Rachel Hayward
АктрисаMaggie
Мэтти Финочио

Matty Finochio
АктёрJeffrey
Эрик Брекер

Eric Breker
АктёрWelling
Бренда Кричлоу

Brenda Crichlow
АктрисаTV Reporter - Margo (в титрах: Brenda M. Crichlow)
Рено Колье

Reno Collier
АктёрM.C.

Сценаристы

Стефен Мазур

Stephen Mazur
Сценарист
Алекс Замм

Alex Zamm
Сценарист

Продюсеры

Алан С. Бломквист

Alan C. Blomquist
Продюсер
Дж.П. Уильямс

J.P. Williams
Продюсер

Художники

Айеиша Ли

Aieisha Li
Художница

Операторы

Бэрри Донлеви

Barry Donlevy
Оператор